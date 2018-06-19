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Незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов не будет обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявляет, что А. Сенцов «должен сам позаботиться о своем помиловании», намекая, что Олег должен обратились к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что А. Сенцов не станет к Путину, на это российские власти и рассчитывают», – написала она в Facebook.

Геращенко напомнила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов. «И он помиловал, не требовали обращения самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет», – подчеркнула она.

Напомним, ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено..

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.  
ForUm

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