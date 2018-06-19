Число полицейских, пострадавших в столкновениях под зданием парламента, возросло до восьми, кроме того травмированы двое участников протеста. Об этом сообщил на брифинге начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

«Восемь полицейских обратились за помощью. Гражданских, по информации от врачей, пока двое, тоже незначительные царапины. У полицейских также незначительные телесные повреждения и газом забрызганы», - сказал Крищенко.

Он уточнил, что по факту беспорядков под Радой полицией задержаны двое человек. Один из них хватал полицейского за снаряжение и пытался выхватить из строя.

Напомним, сегодня, 19 июня, участники акций устроили стычки под стенами Верховной Рады Украины. Сообщалось о 3 пострадавших полицейских.