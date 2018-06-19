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Коммерческий суд Лондона по ходатайству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» разрешил заморозить активы «Газпрома» для обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Согласно сообщению, «Газпром» в течение 48 часов после получения решения суда должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

Также сообщается, что «Нафтогаз» уже уведомил 17 лондонских банков, занимающихся бизнесом с «Газпромом», что они не могут способствовать сокращению активов «Газпрома» на территории Англии или Уэльса.

Напомним, 30 мая Президент Петр Порошенко сообщил, что процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов долга в странах Европы начался.

В Швейцарии оператор строящегося газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG получил 29 мая постановление об аресте активов компании в рамках взыскания средств с российского «Газпрома» по требованию НАК «Нафтогаз Украины».

Также суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. 

13 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 

«Нафтогаз» обжаловал в апелляционном суде Швеции это решение. 
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