Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего Донецкой областной военно-гражданской государственной администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в указе Главы государства №169 от 19 июня.



«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», - сказано в документе в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что 9 июня подал Президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке.

56-летний украинский политик был назначен на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации три года назад, 11 июня 2015 года. Перед тем, с августа 2014 он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе в звании старшего сержанта. Участвовал в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей.

После демобилизации в январе 2015 года и до назначения на нынешнюю должность возглавлял управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.