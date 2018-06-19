также в разделеЭкономика
Лондонский суд по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома» 19
Кабмин объявил войну контрабанде и теневым схемам на таможне 114
Украина на треть заполнила хранилища газа 37
Сотрудники «Нафтогаза» уже получили $21 миллион премий 39
В Украине готовятся начать «охоту» на «евробляхи» 586
Глава Concorde Capital Игорь Мазепа о новом законе «О приватизации» 43
«Нафтогаз» обжаловал приостановку выполенения решения Стокгольмского арбитража 76
В ВР предложили значительно удешевить растаможку авто на еврономерах 102
Польша требует от ЕС усложнить строительство «Северного потока-2» 57
Гройсман: Электронный чек сэкономит бизнесменам не менее 2,5 миллиарда 31
Украина и Hyperloop подписали меморандум о сотрудничестве 92
«Нафтогаз» обжалует приостановление ареста активов «Газпрома» 118
Bloomberg: Гривня — мировой лидер по темпам укрепления 39
Медведчук: Украине нужна новая энергетическая стратегия как базис развития экономики 46
«Газпром» добился приостановки исполнения решения суда по транзиту 606
В Украине может подорожать алкоголь 62
НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютой выручки 39
Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить Антимонопольный комитет 36

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2018 года составил 116,29 миллиарда долларов, что на 288 миллионов долларов, или на 0,25%, ниже показателя на начало года.

По данным Национального банка Украины, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,68% – до 39,153 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 0,47%, до 7,403 миллиарда долларов, сообщает УНИАН.

Долг прочих депозитных корпораций вырос на 0,8% – до 6,286 миллиарда долларов, долг других секторов снизился на 1,1%, до 53,861 миллиарда долларов.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% – до 9,039 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал ForUm, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле сократился на 0,4%, или на 0,32 млрд долларов до 77,05 млрд долларов (по состоянию на 30 апреля) по сравнению с предыдущим месяцем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги