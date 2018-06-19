Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2018 года составил 116,29 миллиарда долларов, что на 288 миллионов долларов, или на 0,25%, ниже показателя на начало года.



По данным Национального банка Украины, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,68% – до 39,153 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 0,47%, до 7,403 миллиарда долларов, сообщает УНИАН.

Долг прочих депозитных корпораций вырос на 0,8% – до 6,286 миллиарда долларов, долг других секторов снизился на 1,1%, до 53,861 миллиарда долларов.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% – до 9,039 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал ForUm, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле сократился на 0,4%, или на 0,32 млрд долларов до 77,05 млрд долларов (по состоянию на 30 апреля) по сравнению с предыдущим месяцем.