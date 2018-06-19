Участники акций устроили стычки под стенами Верховной Рады Украины, сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на охрану правопорядка во время мероприятий, заявки о проведении заблаговременно были представлены в КГГА.
Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовку и стычки.
По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
Один активный участник события доставили в управление полиции.
За порядком следят около 500 правоохранителей.
Напомним, из-за митинга у здания Рады движение в центре столицы, в частности по ул. Грушевского, осложнено.
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