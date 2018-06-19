Участники акций устроили стычки под стенами Верховной Рады Украины, сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на охрану правопорядка во время мероприятий, заявки о проведении заблаговременно были представлены в КГГА.

Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовку и стычки.

По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Один активный участник события доставили в управление полиции.

За порядком следят около 500 правоохранителей.

Напомним, из-за митинга у здания Рады движение в центре столицы, в частности по ул. Грушевского, осложнено.