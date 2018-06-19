Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем развертывание миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью в Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.

Отдельное внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в России.

Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина надеется на поддержку совместных предложений нашего государства, Германии, Франции и США в решении о введении миротворческой миссии под эгидой ООН в оккупированной части Донбасса.