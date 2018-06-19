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Служба безопасности Украины уволила советника главы СБУ Василия Грицака Юрия Тандита. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник.

Он отметил, что Тандит был уволен в соответствии с приказом, который был подписан недавно. 

По словам источника, Тандит сам подал заявление на увольнение, и оно было удовлетворено. Собеседник подчеркнул, что советник накануне был замечен на форуме лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко «Новый курс Украины». Кроме того, он планирует вести свою программу на одном из украинских телеканалов. 

Тандит был назначен советником Грицака в июле 2015 года. До этого он был главой Координационного центра освобождения заложников Министерства обороны Украины. Тандит также являлся главным переговорщиком Центра содействия и освобождения пленных и заложников при СБУ.

Информацию подтвердио волонтер Роман Синицын.
ForUm

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