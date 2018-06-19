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Сегодня, 19 июня, около 16:00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Действия пограничников вызывают агрессивную реакцию со стороны представителей преступных группировок, что отображается в препятствовании пограничникам в выполнении служебных обязанностей, в угрозах или даже применении силы. При этом правонарушители ведут себя откровенно и вызывающе, имеют место факты злостного неповиновения законным требованиям правоохранителей, а также активные попытки подстрекательства местного населения к проведению акций протеста и блокирования пограничных нарядов», – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, сегодня около 16:00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд. «Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали. В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Сейчас раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь», – подчеркнули в ведомстве.

«Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий. О ситуации проинформирована Национальная полиция и другие правоохранительные органы», – сказано в сообщении.
ForUm

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