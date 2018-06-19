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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

«Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18 июня, украинская сторона сделала все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить. В первую очередь, это Кирилл Вышинский. Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия полученные от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в Киев договорились с МВД», - сообщила она.

Денисова, в свою очередь, едет в Лабытнанги и встречается с Уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Он сопровождает нас в колонию, где синхронно – мы в 11:00, Москалькова в 9:00 (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после ее возвращения в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Затем уже дальнейшие шаги по посещению мной Челябинска, где находится Станислав Клих и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым», - сообщила омбудсмен.

Такие договоренности были на вчера.

«Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести.

Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но…» - резюмировала Денисова.

Напомним, росСМИ сообщили, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. 

 
ForUm

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