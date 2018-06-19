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Россия может освободить ряд политических заключенных во время Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«Жест (со стороны президента России Владимира Путина, - ред.) возможен. Но жест не доброй воли, а чтобы улучшить имидж России во время чемпионата», - сказал министр.

При этом он добавил, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских пленников.  

Напомним, в ходе переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, которые состоялись в Берлине 11 июня, впервые был предметно поднят вопрос политических заключенных.
ForUm

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