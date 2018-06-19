В Киеве на перекрестке улиц Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения вместе с участковыми инспекторами полиции задержали мужчину с карабином, двумя кастетами, ножами и дымовой шашкой, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Полицейские обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты – маске и бронежилете – и двигался в направлении Верховной Рады, где состоялась массовая акция.

Для проведения проверки он был задержан. В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы.

По данным главка, четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.

После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Напомним, сегодня, 19 июня, участники акций устроили стычки под стенами Верховной Рады Украины. В ходе столкновений пострадали восемь полицейских, кроме того травмированы двое участников протеста.