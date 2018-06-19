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Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил фигурантов «дела 26 февраля» к условным срокам.

Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому, сообщает Крым.Реалии.

Все меры пресечения оставлены в силе до вступления приговора в силу.

Российская прокуратура запрашивала 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года Мустафе Дегерменджи и Али Асанову, а Эскендеру Кантемирову, Арсену Юнусову и Эскендеру Эмирвалиеву – по 3 с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет российское правительство Крыма.

В январе 2015 года крымское управление следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля.

Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины: зампредседателя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отделив в отдельный процесс главного подозреваемого – Ахтема Чийгоза, который в тот момент фактически выполнял роль лидера Меджлиса в Крыму.

По инициативе адвоката Джемиля Темишева активист Талят Юнусов и оператор телеканала ATR Эскендер Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других фигурантов «дела 26 февраля». В декабре 2015 года Талята Юнусова приговорили к 3,5 годам условно, а Эскендера Небиева к двум годам, также условного срока.

11 сентября 2017 года российский суд приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в организации «массовых беспорядков», под которыми подразумевались протесты, связанные с аннексией полуострова Россией.

25 октября 2017 года российские власти освободили осужденного в Крыму Ахтема Чийгоза и передали его Турции, позднее он приехал в Киев.

 
ForUm

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