В 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.



























По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

По данным ГосЧС, на месте пожара наблюдается юго-восточный ветер, распространения продуктов горения в сторону Киева не зафиксировано. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

По состоянию на 21:00, площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 гектаров.

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Президент России Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине.

В одном из сел Бахмачского района Черниговской области найден застреленным 36-летниий продюсер, режиссер, путешественник и писатель Леонид Кантер. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Обвинение украинскому журналисту Роману Сущенко предъявили в том числе за попытку выяснить возможность нового наступления на Мариуполь со стороны «ДНР». Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники.

В Одессе двое неизвестных с ножом напали на лидера местного отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко. Он получил ножевое ранение бедра.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир называет неприемлемым и опасным обнародование пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган «списка предателей».

ЧАО «АК «Киевводоканал» прогнозирует, что расчетный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения в 2019 году в столице, повысится в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривни.

Гражданин Украины Борис Герман, арестованный по подозрению в причастности к подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины.

Служба безопасности Украины не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Врачи, наблюдающие за состоянием украинского узника Олега Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства. Об этом по итогам посещения Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги заявил 4 июня его адвокат Дмитрий Динзе.

В части Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области, зафиксирована вспышка кори.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса путем несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства повреждения фасада одного из банковских учреждений Кропивницкого.