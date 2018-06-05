Сотрудники полиции расследуют обстоятельства повреждения фасада одного из банковских учреждений Кропивницкого.

По данным полиции, неизвестное взрывное устройство сработало на пороге здания 5 июня в 00:22. В результате были повреждены стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительные технические повреждения также получили припаркованные неподалеку легковые авто.

Фото: Перша електронна газета

Указанное банковское учреждение обеспечено технической и физической охраной. Никто из людей не пострадал.

Событие квалифицированно как хулиганство. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.