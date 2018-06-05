Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия.

Полиция традиционно не указывает фамилию погибшего.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о продюсере, режиссере, путешественнике и писателе Леониде Кантере.

Факт смерти Кантера подтвердил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Игорь Луценко. «Леонид Кантер мертв. Ужас. Это человек, который меня поддерживал по жизни. Шок», - написал он в Facebook.

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил Украинской правде, что погибший – Кантер, а также сообщил о наличии предсмертной записки.

Кантер в 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент. В 2007 году он поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники.