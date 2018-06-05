также в разделеПроисшествия
В Одессе с ножом напали на лидера местного «Автомайдана» 16
На Донетчине в дом бросили 3 гранаты 28
На Донбассе погиб брат Гонгадзе 38
В Черноморске стреляли в депутата местного совета 13
СБУ: Хакеры пытались атаковать дипведомство страны НАТО с ресурса Минздрава 56
В Кропивницком произошел взрыв возле банка 33
Боевики 30 раз обстреляли позиции ООС и понесли потери 74
На Одесчине – вспышка кори среди нацгвардейцев 32
Брата Зайцевой поймали пьяным за рулем в Харькове 48
У Донецкой фильтровальной станции произошел мощный бой 113
В Харькове подростки ради развлечения разрушили 7 надгробий 70
«Укрзализныця» жалуется на вандалов: на этот раз забросали поезда на Полтавщине 28
В Харькове мужчина попал под трамвай, ему отрезало ноги 43
Авто снесло остановку в Днипре: есть жертвы 78
В Харькове разбили мемориальную доску Жукову 30
В Волновахе в отделении полиции повесился задержанный 58
В полиции рассказали подробности расстрела авто под Киевом 95
ДФС снова подверглась обстрелу 21

Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия.

Полиция традиционно не указывает фамилию погибшего.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о продюсере, режиссере, путешественнике и писателе Леониде Кантере.

Факт смерти Кантера подтвердил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Игорь Луценко. «Леонид Кантер мертв. Ужас. Это человек, который меня поддерживал по жизни. Шок», - написал он в Facebook.

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил Украинской правде, что погибший – Кантер, а также сообщил о наличии предсмертной записки.

Кантер в 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент. В 2007 году он  поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги