По состоянию на 21:00 площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения отдельными очагами составляет около 6 гектаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«В настоящее время ситуация контролируется, площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га», – говорится в сообщении.
По данным ГосЧС, авиацией совершено 19 сбросов (86 тонн) из них самолетами Ан-32П совершено 7 сбросов воды (56 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 12 сбросов воды (30 тонн).
К тушению пожара привлечены 33 единицы техники и 149 человек.
Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.
По данным ГосЧС, на месте пожара наблюдается юго-восточный ветер, распространения продуктов горения в сторону Киева не зафиксировано. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
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