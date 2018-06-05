Сегодня, 5 июня, в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек, из них от ГосЧС 10 ед. тех. и 75 чел., от ГП Чернобыльская пуща 17 ед. тех. из них 3 трактора и 47 чел. и 2 ед. тех. и 4 чел. транспортного отделения Чернобылья, в том числе авиация ГосЧС (два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8).

Фото: Наталка Левіна

Авиацией ГосЧС осуществлено 10 сбросов (41,5 тонны воды) из них самолетами Ан-32П совершено 3 сброса воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 7 сбросов воды (17,5 тонны).

Отмечается, что ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

В ГосЧС также сообщили, что в Киеве радиационный фон составляет 10 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона в 30 микрорентген в час).

Фото: Наталка Левіна

В городе Чернобыль – 24,1 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона в 50 микрорентген в час).

На промышленной площадке Чонобильской АЭС – 50,7 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона в 140 микрорентген в час).