Служба безопасности Украины не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов. Об этом Українським Новинам сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ никому ничего не передавала. Список – тайна следствия», - сказала она.

При этом она не стала комментировать подлинность списка, который был обнародован изданием Страна.юа, поскольку с ним не знакома.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.