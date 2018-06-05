также в разделеОбщество
Катастрофа MH17: Минобороны РФ снова поймали на лжи 42
Разведка отрицает сотрудничество с организатором покушения на Бабченко 22
Защита Сущенко обжаловала приговор 23
Военные ООС задержали шпиона «МГБ ДНР» 18
Конфискованный за долги по алиментам Ferrari выставили на продажу 23
В МВД наградили правоохранителей за работу во время матча Лиги Чемпионов 21
НАБУ получило доступ к мобильному Лещенко 20
Заседание суда по Януковичу отложили – не пришли свидетели 19
СБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину 22
«Крымский диверсант» Панов отказался от сделки со следствием 27
Преимущества и недостатки электронных сигарет 94
СМИ: Сущенко пытался разведать о наступлении «ДНР» на Мариуполь 103
Военный требовал взятку за включение в миротворческую миссию 18
У Порошенко появилась именная футболка «Реала» 24
Российскую спортсменку не пустили в Украину 45
В Запорожье арестовали армянина, который сбил насмерть мать и ребенка 54
Адвокат: Сенцову будут заливать питательную смесь в нос 40
4 июня. Картина дня 25

Служба безопасности Украины не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов. Об этом Українським Новинам сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ никому ничего не передавала. Список – тайна следствия», - сказала она.

При этом она не стала комментировать подлинность списка, который был обнародован изданием Страна.юа, поскольку с ним не знакома.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги