Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На прошлой неделе НАК «Нафтогаз Украины» подала ходатайство об аресте долей ОАО «Газпром» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний «Газпрому». Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза» на получение от российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест, - говорится в сообщении.

«Нафтогаз» применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций», - прокомментировал председатель правления НАК Андрей Коболев.

«Трибунал приговорил «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. компенсации за ущерб из-за нарушения условий транзитного контракта. Мы уже фактически получили 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением в транзитной деле были зачислены как плата за газ, поставленный «Нафтогазу» «Газпромом» в 2014-2015 годах. Теперь мы работаем над тем, чтобы получить остальные», - пояснил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

В апреле 2014 года «Газпром» повысил цену на газ для «Нафтогаза» более чем на 80%. Это произошло через несколько дней после оккупации Крыма Российской Федерацией. «Нафтогаз» опротестовал такое необоснованное повышение цены в арбитраже, и суд уменьшил плату за газ, отобранный в 2014-2015 годах, на около 1,8 млрд долл. Кроме того, суд отклонил требование «Газпрома» по принципу «бери или плати» как чрезмерное, что сэкономило «Нафтогазу» около 77 млрд долл. до окончания срока действия контракта в 2019 году.

«Нафтогаз» также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли «Газпрома» в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Швейцарский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаза», и судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы.

«Апелляция «Газпрома» против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением тому стали быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, принятые на прошлой неделе», - подчеркнули в НАК.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.