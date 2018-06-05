ЧАО «АК «Киевводоканал» прогнозирует, что расчетный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения в 2019 году в столице, вырастет в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривни, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что расчет тарифов выполнен в соответствии с требованиями постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 10.03.2016 №№ 302, 303.

«Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению по подсчетам ЧАО «АК «Киевводоканал» изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп.», - отметила директор Департамента экономики и финансов компании Ирина Кирилюк

В свою очередь председатель правления-генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий в отметил, если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

«Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять», - подчеркнул Новицкий.

Он отметил, что «Киевводоканал» делает все возможное, чтобы обеспечивать потребителю своевременное и бесперебойное водоснабжение.

Новицкий добавил, что расчет тарифов будут выносить на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг только после того, как будут рассмотрены все замечания.

Ранее «Киевводоканал» предлагал в 2019 году повысить тариф потребителям столицы на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.