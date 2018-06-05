Обвинение украинскому журналисту Роману Сущенко предъявили в том числе за попытку выяснить возможность нового наступления на Мариуполь со стороны «ДНР».

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источники.

По данным издания, следствие ФСБ считает, что свой отпуск Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации. Якобы выпускник военного училища Сущенко, имевший звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии. Кроме того, Сущенко, как полагают в ФСБ, пытался выяснить у бывших российских военных, возможно ли новое наступление из «ДНР» на Мариуполь.

Как полагают знакомые журналиста, ФСБ было заранее известно о его военном прошлом, что и послужило поводом для установления за Сущенко наблюдения.

Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.

Сущенко встретил решение суда спокойно, не проронив ни слова. Лишь когда председательствующий Олег Музыченко поинтересовался у осужденного, понятен ли ему приговор, коротко ответил: «Да».

Как сообщал ForUm, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.