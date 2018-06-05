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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, сообщает «Новое Время» со ссылкой на агентство Аnsa.

Об этом Конте заявил во время выступления в Сенате Италии.

«Мы будем сторонниками открытости в отношении России, которая укрепила свою международную роль в различных геополитических кризисах: мы будем способствовать пересмотру системы санкций, которые унижают российское гражданское общество», - заявил Конте.

1 июня Конте был назначен новым премьером Италии, он возглавит коалиционное правительство, созданное ультраправой Лигой и радикальным популистским Движением пяти звезд. Обе политические силы имеют большинство в обеих палатах.

Своими основными задачами новое правительство объявило сокращение налогов, увеличение расходов на социальное обеспечение и пересмотр бюджетных и миграционных правил Европейского Союза.

Новый министр внутренних дел Маттео Сальвини уже заявил, что его страна отказывается быть европейским лагерем для беженцев, которым «пора паковать чемоданы».

Кроме того, Сальвини назвал президента РФ Владимира Путина «одним из лучших» государственных деятелей.

 
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