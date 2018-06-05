Президент России Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине.

Он заявил, что «Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме», передает ТАСС.



«Когда в Украине произошел антиконституционный «вооруженный переворот», захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база», - заявил Путин в интервью телерадиокомпании ORF.

По его словам, в первую очередь Россия увеличила свой контингент для охраны российских военных объектов, так как на них якобы готовились различные покушения и посягательства. «Вот с чего все началось, - указал он, - наши военнослужащие всегда там находились. Я так и говорил: там наши военнослужащие были, они ни в чем не принимали участия», - отметил он.

«Но когда спираль антиконституционных действий в Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься», - считает президент РФ.

Он признался: «Первое, что пришло в голову – восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле все началось, начался процесс в самом парламенте [Крыма] по определению своей независимости от Украины». Глава государства подчеркнул, что такие действия не запрещены Уставом ООН, а напротив, «там прямо прописано право наций на самоопределение».

Путин подчеркнул, что в этот момент ВС РФ, которые не превысили численного контингента, положенного по договору о российской базе, обеспечили проведение независимых свободных выборов – волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Он заметил, что «решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода». «Поэтому ничего противозаконного», - уверен российский лидер.

По мнению Путина, проведение такого референдума нельзя назвать аннексией. «Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?» - задал риторические вопросы Путин.

Сам он однозначно ответил на вопрос о возможных условиях, на которых Россия могла бы отдать Крым: «Нет таких условий и быть не может».