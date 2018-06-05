Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир называет неприемлемым и опасным обнародование пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган «списка предателей».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Дезир выразил обеспокоенность тем, что пресс-секретарь генпрокурора опубликовала список, в который вошли, в том числе, журналист Мирослава Гонгадзе и председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, обвинив их в предательстве.

«Публикация списка, включая имена журналистов, обвиняя их в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов», - написал Дезир в письме властям.

«Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и приостановить такую ​​практику, особенно когда она предпринимается государственными чиновниками, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент», – отметил он

«Журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать свое мнение. Клеймление тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это – неприемлемо», – добавил Дезир.

30 мая после объявления правоохранительными органами, что смерть журналиста Аркадия Бабченко была организована в рамках специальной операции, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган разместила на своей странице Facebook список людей, которых она назвала предателями из-за критики в адрес государства и правоохранительных органов относительно безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против СМИ в стране.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.