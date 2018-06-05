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В части Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области, зафиксирована вспышка кори.   Об этом сообщается на сайте РГА.

По информации главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, часть военнослужащих уже выписаны из больницы. При этом точное количество выписанных не указано.  

Около 16 человек готовятся к выписке.

В минувшую субботу, 2 июня, двое бойцов Нацгвардии были доставлены в больницу с подозрением на корь.
ForUm

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