На месте пожара в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается юго-восточный ветер, распространения продуктов горения в сторону Киева не зафиксировано, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 20:00, авиацией ГосЧС осуществлено 19 сбросов воды (86 тонн), из них самолетами Ан-32П – 7 (56 тонн), вертолетом Ми-8 – 12 (30 тонн).

К тушению пожара привлечено 30 единиц техники и 131 человк.

Также отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Так, в Киеве радиационной фон составляет 11 мкР/ч (Безопасный уровень - до 30 мкР/ ч).

В городе Чернобыль радиационной фон составляет 24,1 мкР/ч (Безопасный уровень - до 50 мкР/ч).

На промышленной площадке ЧАЭС радиационной фон составляет 50,7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).





















Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.