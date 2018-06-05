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Поджог является наиболее вероятной пока гипотезой относительно причин пожара вблизи Чернобыльской атомной электростанции, сообщает ТСН.

В частности, журналисты владеют информацией о том, что полиция на месте возгорания обнаружила 3 или 4 факела. Умышленный поджог мог иметь целью сокрытия следов других преступлений – например, незаконной вырубки леса. 

Спасатели в оценках причин осторожны, потому что сконцентрированы сейчас на борьбе с пламенем. «На данный момент еще работают подразделения. Уже после ликвидации пожара выяснят причину. Но следует отметить, что огонь был в разных местах, то есть возгорание этой подстилки было в разных местах», - пояснила представитель ГосЧС.

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

По данным ГосЧС, на месте пожара наблюдается юго-восточный ветер, распространения продуктов горения в сторону Киева не зафиксировано. Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
ForUm

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