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Гражданин Украины Борис Герман, арестованный по подозрению в причастности к  подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, заявила пресс-служба ведомства.

«Этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

Так, ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на адвоката Германа Евгения Солодко о якобы причастности его подзащитного «к спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов».

«СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство. Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины», - говорится в заявлении.

При этом  в разведке подчеркнули, что находятся в тесной, круглосуточной координации с СБУ.

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога. 

Он во время судебного заседания заявил, что он сотрудничает с контрразведкой.
ForUm

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