Гражданин Украины Борис Герман, арестованный по подозрению в причастности к подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, заявила пресс-служба ведомства.

«Этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

Так, ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на адвоката Германа Евгения Солодко о якобы причастности его подзащитного «к спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов».

«СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство. Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины», - говорится в заявлении.

При этом в разведке подчеркнули, что находятся в тесной, круглосуточной координации с СБУ.

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа на 2 месяца без права на внесения залога.

Он во время судебного заседания заявил, что он сотрудничает с контрразведкой.