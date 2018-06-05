В Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационной обстановки (АСКРО) ГСП «Экоцентр» в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧС.

В министерстве подчеркнули, что, учитывая радиологическую значимость пожара, на территории Зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. В оперативном режиме анализируются данные по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) и содержания радионуклидов в воздухе в районе пожара.

Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.

В период пожара задействованы мобильные оперативные группы ГСП «Экоцентр» с аспирационным и дозиметрическим оборудованием.

По данным радиационной разведки, мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности почвы - 0,3-2,5 мкЗв/ч, значение плотности потока бета-частиц - от 100 до 520 част/(мин·см2).

Отобранные пробы атмосферного воздуха в пунктах сети наблюдения за приземным слоем атмосферы зоны отчуждения, которые расположены вблизи района пожара.

«В зоне отчуждения и на прилегающих территориях в настоящее время ухудшения радиационной обстановки не произошло. «Радиационная ситуация находится под контролем, дальнейшая информация будет оперативно уточняться и предоставляться», – сказано в сообщени.

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.