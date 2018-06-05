Двое неизвестных напали на лидера одесского отделения организации «Автомайдан» Виталия Устименко.

Как заявил активист, нападение произошло около 13.40 возле редакции «Общественного телевидения», сообщает «Думская».

«Мы вышли с другом из редакции «Общественного телевидения» и через 10 метров сзади на меня напали двое мужчин спортивной внешности, они нанесли несколько ударов, повалили на землю и, по всей видимости ножом, или чем то острым нанесли удар по почке, так как в районе почки у меня колотая рана. Я не знаю нападающих», —рассказал активист.

Устименко подозревает, что нападавшие пытались ударить его ножом в почки, но не попали.

В то же время в отделе коммуникации полиции Одесской области сообщили, что в 13:38 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения.

По данным главка, пострадавший - общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал ForUm, 1 мая на Стерненко также было совершено покушение. Злоумышленник стрелял в активиста из пистолета с резиновыми пулями.

Несмотря на ранение, Стерненко начал преследовать преступника, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который в 2003 году получил украинское гражданство. Позже правоохранители задержали второго подозреваемого.

Вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили второе покушение на Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.

28 мая Стерненко доставили в Киев.