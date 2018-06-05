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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса путем несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава. Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения. В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство.

По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование
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