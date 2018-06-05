Врачи, наблюдающие за состоянием украинского узника Олега Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства. Об этом по итогам посещения Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги заявил 4 июня его адвокат Дмитрий Динзе, пишет Радио Свобода.

«Когда это произойдет, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет роковой. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега», - указал Динзе.

«Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи. Делали УЗИ, осматривали. Внутренние органы в норме, находится в удовлетворительной форме», - описал защитник нынешнее состояние украинца.

Динзе, кинорежиссер Аскольд Куров, который также встретился с Сенцовым 4 июня, и крымский архиепископ УПЦ КП Климент остались в Лабытнанги. Священник, разрешение на свидание которого с Сенцовым дала администрации колонии, в понедельник не успел встретиться с соотечественником.

«Сотрудники колонии сначала дали понять Сенцову, что он может встретиться либо с Куровым, либо с архиепископом. Кто такой Климент, он не знал, и отказался от встречи с ним. Позже адвокат объяснил, что по российскому законодательству Сенцов имеет право на отправление религиозных потребностей, и это не будет происходить за счет количества разрешенных свиданий, а также рассказал о деятельности архиепископа для поддержки политзаключенных и их семей в Крыму. Олег написал согласие на встречу с формулировкой «неожиданно возникла необходимость в исповеди», - так описал ситуацию с отказом и последующим согласием Сенцова на встречу со священником журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.