Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Германию провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Во время совместного брифинга Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

В то же время Порошенко заявил, что Украина надеется на поддержку совместных предложений нашего государства, Германии, Франции и США в решении о введении миротворческой миссии под эгидой ООН в оккупированной части Донбасса.

Также Меркель не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.

Глава Украинского государства поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов.

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