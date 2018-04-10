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Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Германию провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Во время совместного брифинга Меркель заявила, что Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

В то же время Порошенко заявил, что Украина надеется на поддержку совместных предложений нашего государства, Германии, Франции и США в решении о введении миротворческой миссии под эгидой ООН в оккупированной части Донбасса. 

Также Меркель не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.

Глава Украинского государства поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов. 

Причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М. Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич. 

Правоохранители провели обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует обратиться с исками в суды Европы, чтобы арестовать активы российской компании «Газпром», поскольку та не выполняет решение Стокгольмского арбитража. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, о возможной отправке миротворцев в район конфликта.

На экстренном заседании Совбеза ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии.

Украина может предоставить Красному Кресту полномочия выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сегодня капитана задержанного в Азовском море судна «Норд» Владимира Горбенко после получения залога выпустили из изолятора временного содержания. 

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Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку 60 электронных деклараций топ-чиновников.

Также НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций Александра Омельченко, депутат Киевского городского совета, Тараса Оксюты, судьи Соломенского районного суда города Киева и Ольги Минаевой, судьи Харьковского апелляционного административного суда, за 2016 год.

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

В Киевской области неизвестные напали на сотрудников «Укрпочты», перевозивших деньги для выплаты пенсий, и отобрали у них 200 тыс. гривен. 

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