Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Виктора Константинова и других бывших чиновников АР Крым по фактам государственной измены. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Н. Поклонской, С. Аксенова, В. Константинова и других бывших чиновников АР Крым по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершения действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и совершение ряда других особо тяжких преступлений по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 110, 255 УК Украины», – отметила она.

По словам Сарган, в ходе досудебного расследования в отношении подозреваемых в уголовном производстве следственными судьями Печерского районного суда Киева предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, которые обжалованы в апелляционной инстанции.

По результатам предварительного расследования 07.04.2018 в газете «Урядовый курьер» опубликованы сообщения о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемых Поклонской, Аксенова, Константинова и других бывших чиновников АР Крым и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, согласно требованиям ст. 290 УПК Украины.

Она подчеркнула, что по завершению ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, обвинительный акт в уголовном производстве будет направлено в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения.

Напомним, в отношении Поклонской Генпрокуратурой возбуждено два уголовных дела.

28 февраля Апелляционный суд Киева разрешил ГПУ провести заочное расследование против Поклонской.