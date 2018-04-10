Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку 60 электронных деклараций топ-чиновников.

Соответствующее решение НАПК приняло на заседании во вторник, 10 апреля, сообщает Укринформ.

Так, среди 60 электронных деклараций Нацагентство проверит декларации Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана за 2017 год.

За 2015, 2016 и 2017 годы НАП проверит декларации: первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, бывшего народного депутата, омбудсмена Людмилы Денисовой, генпрокурора Юрия Луценко, председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, председателя ВР Андрея Парубия, заместителя председателя ВР Оксаны Сыроид, директора НАБУ Артема Сытника, председателя Нацбанка Якова Смолия, руководителя АМКУ Юрия Терентьева, секретаря СНБО Александра Турчинова и руководителя САП Назара Холодиницкого.

Также за 2016 и 2017 год проверят декларации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

За 2017 год НАПК проверит декларации: главы МВД Арсена Авакова, министра образования Лилии Гриневич, министра финансов Александра Данилюка, министра спорта Игоря Жданова, вице-премьер-министров Геннадия Зубко, Вячеслава Кириленко, Владимира Кистиона, Иванны Климпуш-Цицнадзе, Павла Розенко, главы МИД Павла Климкина, первого вице-премьера Степана Кубива, министра агрополитики Тараса Кутового, министра энергетики Игоря Насалика, министра культуры Евгения Нищука, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра юстиции Павла Петренко, министра обороны Степана Полторака, министра соцполитики Андрея Ревы, министра Кабмина Александра Саенко, министра экологии Остапа Семерака, министра информполитики Юрия Стеця, руководителя ФГИУ Виталия Трубарова и министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша.

«Замечу, что это не исчерпывающий перечень, это только первая волна полных проверок. Во время следующих заседаний мы продолжим», - заявил глава НАПК.

Напомним, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Было подано 816,5 тысячи деклараций за 2017 год. По данным НАПК, за 2016 год было подано 1 миллион 120 тысяч 819 деклараций.