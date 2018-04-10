Президент Петр Порошенко поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов. Об этом он сказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам двусторонних переговоров в рамках его официального визита в ФРГ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретарю СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО. И санкции будут введены», - сообщил Президент, отвечая на вопрос будет ли Украина вводить против российских олигархов санкции, так же как это сделали США, и будет ли российский олигарх Олег Дерипаска в таком санкционном списке.

«Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США», - подчеркнул Порошенко, добавив, что эти санкции будут касаться и Дерипаски, и других олигархов, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками «российских процессов», в том числе и по активной работе в Крыму, по поставкам оружия вооруженным силам РФ.

«Конечно, реакция Украины будет очень быстрой и решительной», - заверил Порошенко.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства США, проведя консультации с Госдепартаментом, определило 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения санкций.