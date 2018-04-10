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В Киевской области неизвестные напали на сотрудников «Укрпочты», перевозивших деньги для выплаты пенсий, и отобрали у них 200 тыс. гривен, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Острая Могила Ставищенского района», – говорится в сообщении.

По данным главка, злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. гривен. После чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство пострадавших.

Для розыска преступников на территории области введен оперативный план «Сирена». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Киевской области под председательством начальника Главного управления Дмитрия Ценова.

 
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