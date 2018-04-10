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Сегодня, около 17:00, возле села Чернышовка в Шишацком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели.

Установлено, что на борту вертолета Ми-2, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.  

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
ForUm

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