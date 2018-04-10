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Национальное агентство по предотвращению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще трех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы.

Вместе с этим, как сообщает пресс-служба НАПК, было принято решение о результатах осуществления полной проверки электронной декларации, а также о продлении срока полной проверки деклараций еще 14-ти человек.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

Александр Омельченко, депутат Киевского городского совета, на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2016 (исправленная).

Тарас Оксюта, судья Соломенского районного суда города Киева, за 2015 год  (исправленная), а также за 2016 год.

Ольга Минаева, судья Харьковского апелляционного административного суда, за 2016 год.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений.

 
ForUm

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