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Украина не должна утратить статус транзитера при реализации проекта «Севреный поток-2», часть газа должна транспортироваться по ее территории.

Об этом заявила федеральный канцлер Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Укринформ.

«Мы разговаривали об этом и, конечно, приняли к сведению мнение Президента Украины по этому вопросу. И мы говорили также с президентом России относительно ситуации с Nord Stream 2 и выразили обеспокоенность Украины. Конечно, речь идет о том, что все равно часть газа будет идти через украинскую территорию. То есть транзит через территорию Украины остается важным», - сказала Меркель.

Она добавила, что нужно также учитывать политический компонент этого вопроса.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.
ForUm

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