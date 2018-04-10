На экстренном заседании Совбеза ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Россия виновата в гибели мирных жителей в Сирии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

На руках России «кровь сирийских детей», заявила Хейли на заседании, созванном по поводу предполагаемой химической атаки в одном из населенных пунктов в районе Восточная Гута, пригороде Дамаска – Думе.

«Миру пора увидеть, как вершится справедливость», - сказала Хейли.

«В истории сегодняшний день останется как момент, когда Совет безопасности либо проигнорировал свой долг, либо показал свою полную неспособность защитить людей Сирии», - сказала представитель США.

«В любом случае, США на это ответят», - добавила Хейли.

Немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН потребовали сразу девять стран – после сообщений о применении 7 апреля в Думе сирийскими войсками химического оружия, в результате чего погибли десятки мирных жителей, включая детей.

Представитель России Валерий Небензя, со своей стороны, заявил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в Думе.

«Туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных, - сообщил он. - Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».

Проверить независимым способом, что произошло в Думе на самом деле и сколько было погибших, пока не представляется возможным.

В «Союзе медицинских организаций», который работает с больницами в Восточной Гуте, сообщили, что сирийские врачи зафиксировали по меньшей мере 70 смертей.

Базирующееся в США Сирийско-американское медицинское общество сообщило, что погибли по меньшей мере 48 человек. У всех погибших были симптомы, указывавшие на применение химических отравляющих веществ.

Еще более 500 человек были доставлены в медицинские центры с похожими симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службы скорой помощи в Думе.

Президент США Дональд Трамп накануне впервые публично обвинил в происходящем лично президента России Путина и назвал президента Сирии Башара Асада скотиной.