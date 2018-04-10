Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.



Об этом канцлер ФРГ сказала в Берлине на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает УНИАН.

Меркель отметила, что в мае в городе Аахен состоится церемония награждения лауреатов международной премии имени Карла Великого, однако российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на мероприятии. Вместе с тем церемонию посетят президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Петр Порошенко.

Также Меркель подтвердила свое участие в мероприятии. В связи с этим она обсудила с украинским лидером проведение возможной трехсторонней встречи лидеров ФРГ, Франции и Украины. «Украинский президент будет в Аахене. Возможно, там будет встреча. Мы об этом говорили», - сказала Меркель.

«Но это, конечно, не будет «нормандский формат» в связи с тем, что «нормандский формат» касается четырех, а российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся втроем мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут сделаны, но это нельзя назвать «нормандским форматом», - сказала Меркель.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министры иностранных дел Украины, ФРГ и Франции планируют обсудить вопросы Донбасса в трехстороннем формате, после чего рассмотрят возможность полноценной встречи «нормандской четверки» с участием России.