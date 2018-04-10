Суд арестовал российское судно-земснаряд по делу о незаконной добыче песка в Каркинитском заливе Черного моря, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения незаконной добычи песка и разработки полезных ископаемых в районе Каркинитского залива Черного моря, который расположен у берегов полуострова Крым, что наносит вред окружающей среде на сотни миллионов гривен, по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования, прокуратурой АРК совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины зафиксирована противоправная деятельность компании, зарегистрированной в Российской Федерации по незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма.

С целью возмещения убытков в указанном уголовном производстве, 10 апреля постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым и на судно, которое сейчас находится в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест.