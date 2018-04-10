Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Германию проводит переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
«Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель», - написал он в Twitter.
Тривають переговори #Президент Петра Порошенка з Канцлером Ангелою #Меркель. Після формування коаліції це перший візит закордонного лідера до Німеччини.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.
(Світлина з тераси кабінету канцлера) pic.twitter.com/sGXW1xBQ5S
Цеголко отметил, что после формирования коалиции это первый визит зарубежного лидера в Германию.
Напомним, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Накануне Меркель обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
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