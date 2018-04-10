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Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Германию проводит переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель», - написал он в Twitter.

 


 

 

Цеголко отметил, что после формирования коалиции это первый визит зарубежного лидера в Германию.

Напомним, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Накануне Меркель обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
ForUm

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