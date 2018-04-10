НАК «Нафтогаз Украины» планирует обратиться с исками в суды Европы, чтобы арестовать активы российской компании «Газпром», поскольку та не выполняет решение Стокгольмского арбитража. Об этом в понедельник, 9 апреля, в интервью агентству Reuters в Брюсселе заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает DW. «Нам понятно, что они этого не сделают, поэтому мы начнем арестовывать газ и другие активы «Газпрома» в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе», - подчеркнул Витренко.

Он добавил, что «Нафтогаз» не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой (ГТС) европейским клиентам «Газпрома». «Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством», - сказал Витренко.

Он также предположил, что «Газпром» может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его по новым газопроводам. По словам Витренко, «Путин хочет наказать Украину», а потому может прибегнуть к такому шагу.

Напомним, все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

14 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.