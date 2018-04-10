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Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла, в частности, о возможной отправке миротворцев в район конфликта, пишет DW.

Российский президент и глава немецкого правительства выступили за быстрое и полное выполнение условий минских соглашений в качестве единственной возможности урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, стороны подчеркнули необходимость поддержания перемирия на Донбассе и скорейшего обмена пленными. Кроме того, Путин и Меркель считают важным продолжить работу в так называемом «нормандском формате» - с участием Франции и Украины.  

Напомним, отправка на Донбасс миротворцев под эгидой ООН будет обсуждаться и на встрече Меркель с Президентом Украины Петром Порошенко, которая состоится во вторник, 10 апреля.  

 
ForUm

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