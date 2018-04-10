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Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В годовом измерении инфляция в марте составила 13,2%.

Отмечается, что инфляционные процессы в сегменте продовольствия остаются в пределах сезонных колебаний.

На потребительском рынке немного подешевело молоко - на 0,4%, яйца - на 0,7% и сахар - на 0,7%. Больше всего подорожали фрукты и овощи - на 3-5%, что является прогнозируемым с учетом остатка запасов этого вида продовольствия.

В сегменте непродовольственных товаров и тарифных услуг ситуация также контролируется. К примеру, на 1,6% подорожало содержание домов и придомовых территорий, зато цены на газ, отопление, горячую воду и электроэнергию остались неизменными. На 0,7% подешевел транспорт, на 2,5% подешевели топливо и масла.

Напомним, в феврале 2018 потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе. В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%. 
ForUm

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