После завершения испытаний Украина начнет серийное производство нового ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.
«Поздравляю разработчиков ракетного комплекса «Ольха» с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал ForUm, 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».
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