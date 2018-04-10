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После завершения испытаний Украина начнет серийное производство нового ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

«Поздравляю разработчиков ракетного комплекса «Ольха» с началом государственных испытаний! После завершения испытаний Украина начнет серийное производство этого сверхмощного комплекса», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».
ForUm

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