На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», сообщили ForUm’у в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, государственные испытания «стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога «Смерч», - сказал Турчинов.

Он сообщил, что государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчиком будут проверяться на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Секретарь СНБО пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. «Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности», - добавил он.

Турчинов отметил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы «Ольха» будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

Напомним, испытания ракетной техники неоднократно проводились в 2017 году.